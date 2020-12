Infortunio Kjaer: problema muscolare per il difensore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Infortunio Kjaer: il centrale danese lascia il campo dopo poco meno di un quarto d’ora dall’inizio di Milan-Celtic Simon Kjaer ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio di Milan–Celtic a causa di un Infortunio. Si attendono accertamenti. Al posto del danese è entrato Alessio Romagnoli che è andato a comporre insieme a Gabbia la coppia di centrali rossonera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020): il centrale danese lascia il campo dopo poco meno di un quarto d’ora dall’inizio di Milan-Celtic Simonha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio di Milan–Celtic a causa di un. Si attendono accertamenti. Al posto del danese è entrato Alessio Romagnoli che è andato a comporre insieme a Gabbia la coppia di centrali rossonera. Leggi su Calcionews24.com

