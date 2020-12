**Governo: Iv, 'no accordo su riforme, né su Mes né su fisco, leader sblocchino stallo'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Non c'è accordo sulle riforme istituzionali, non c'è sul Mes e neppure sulla riforma del fisco. Stiamo rischiando di perdere tempo senza arrivare ad alcun risultato”. Così da Italia Viva commentano l'esito del susseguirsi di incontri di questi giorni sulla nuova agenda di governo, “ormai sono molti gli argomenti su cui non si riesce a sbloccare lo stallo e tutto sara' rimesso al confronto dei leaders”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Non c'èsulleistituzionali, non c'è sul Mes e neppure sulla riforma del. Stiamo rischiando di perdere tempo senza arrivare ad alcun risultato”. Così da Italia Viva commentano l'esito del susseguirsi di incontri di questi giorni sulla nuova agenda di governo, “ormai sono molti gli argomenti su cui non si riesce a sbloccare loe tutto sara' rimesso al confronto deis”.

reportrai3 : Al silenzio sulla strage del Moby Prince ha contribuito un accordo assicurativo tra Snam e la Navarma di Vincenzo O… - bendellavedova : Il Governo #Conte tiene in scacco l’Europa sulla riforma del trattato del #Mes. Come un Governo Orban qualunque, s… - bendellavedova : Siamo d’accordo:“piramide” genererebbe confusione, spartizione, inefficienza. Responsabilità #Recovery è politica:s… - SilviaSusyRea1 : RT @the_moon_piece: Sono d'accordo nel rimanere a casa, rispettare le regole. Siamo in una situazione dove non possiamo permettere di viver… - the_moon_piece : Sono d'accordo nel rimanere a casa, rispettare le regole. Siamo in una situazione dove non possiamo permettere di v… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo accordo **Governo: Iv, 'no accordo su riforme, né su Mes né su fisco, leader sblocchino stallo'** Fortune Italia Decreto di Natale, Regioni contro il Governo: «Mancato il confronto per trovare soluzioni»

«La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime stupore e rammarico per il metodo seguito dal Governo che ha approvato,... Scopri di più ...

Nagorno-Karabakh, dopo il cessate il fuoco si contano le vittime. Quasi 2800 i soldati morti dell’Azerbaigian

Migliaia di persone si erano radunate all’esterno dell’edificio che ospita il governo e poche centinaia hanno fatto irruzione dopo l’annuncio del raggiunto accordo da parte del premier armeno Nikol ...

«La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime stupore e rammarico per il metodo seguito dal Governo che ha approvato,... Scopri di più ...Migliaia di persone si erano radunate all’esterno dell’edificio che ospita il governo e poche centinaia hanno fatto irruzione dopo l’annuncio del raggiunto accordo da parte del premier armeno Nikol ...