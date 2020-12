Selvaggia Roma protagonista di una rissa con un volto noto | “Ci siamo picchiate”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo scorso gennaioha detto di essere stata picchiata da Eliana Michelazzo. La gieffina ha tirato in ballo anche l’amico Tony Aglianò (che ha lanciato uno scoop su un amico di Enock) dicendo che era testimone della violenza subita. “Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò. Calci e pugni contro di me. Quella è stata violenta e mi ha picchiata”. A distanza di mesi Eliana (che è stata denunciata dal manager dellaper aver pubblicato un video privato) è tornata sull’argomento ed ha confermato in parte le dichiarazioni dell’ex amica. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex manager di Pamela Prati ha dichiarato che lei e la gieffina si sono prese a calci in un locale. “Dopo aver litigato ci ...