Catania-Bisceglie streaming e diretta | dove vedere il match oggi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)si giocamercoledì 2 dicembre alle ore 18.00 per il recupero della sfida non disputata nello scorso mese di novembre. Tra i tanti dubbi relativi a questa gara, dopo lo spostamento delal Nobile di Lentini, anche la paura per il Covid che nella giornata di ieri ha colpito tre componenti della società etnea., le probabili formazionicaption id="attachment 1048125" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionQueste le possibili scelte delle due squadre per la gara odierna:(3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Pinto; Pecorino, Reginaldo.(4-3-3): Russo; De Marino, Priola, Altobello, Giron; Maimone, Cittadino, ...

La diretta live di Catania-Bisceglie, match valido per il recupero della decima giornata di Serie C 2020/2021. Nel girone C allo stadio Massimino in campo i rossoazzurri che se la vedranno contro i pe ...Scenderanno in campo domani mercoledì 2 dicembre 2020 le squadre che si affronteranno per giocare ben quattro recuperi del campionato di Serie C girone C. Diamo uno sguardo al programma delle sfide co ...