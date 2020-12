Traffico Roma del 01-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane apriamo con un incidente grave avvenuto sulla Pontina all’altezza dello svincolo di Montedoro versoLa strada è chiusa per consentire i rilievi del caso ci sono quasi a partire dallo svincolo per Artea verso la capitale incolonnamenti per curiosi anche verso Pomezia a partire da via di Castelno trafficata anche la provinciale Albano Torvaianica Pratica di Mare Pomezia In entrambe le direzioni per il resto sono trafficate tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città sulla linea B della metropolitana proseguono i lavori per la sostituzione di ...