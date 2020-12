Repubblica: Juve-Napoli, De Laurentiis ha promesso alla squadra di andare fino in fondo (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa settimana il Napoli presenterà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per Juventus-Napoli, la partita mai giocata. Il presidente, scrive Repubblica Napoli, ha promesso a Gattuso e alla squadra di andare fino in fondo ricorrendo, se necessario, fino al Tar. Un patto per restare uniti e ristabilire la giustizia cercando di raggiungere l’obiettivo dell’annullamento della sconfitta a tavolino. “La battaglia legale non è ancora finita e proprio durante questa settimana sarà presentato un nuovo ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, che è il tribunale sportivo di terzo e ultimo grado. Il Napoli chiederà la cancellazione dello 0-3 a tavolino subito contro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa settimana ilpresenterà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni perntus-, la partita mai giocata. Il presidente, scrive, haa Gattuso ediinricorrendo, se necessario,al Tar. Un patto per restare uniti e ristabilire la giustizia cercando di raggiungere l’obiettivo dell’annullamento della sconfitta a tavolino. “La battaglia legale non è ancora finita e proprio durante questa settimana sarà presentato un nuovo ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, che è il tribunale sportivo di terzo e ultimo grado. Ilchiederà la cancellazione dello 0-3 a tavolino subito contro ...

