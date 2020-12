Genoa-Parma 1-2: grave sconfitta in casa rossoblu (Di martedì 1 dicembre 2020) Triste serata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova dove il match Genoa-Parma ha ospitato la sconfitta dei padroni di casa per 1-2. Il Genoa ora si trova al penultimo posto con soli 5 punti, mentre il Parma sale al 16° posto con 9 punti. Come si è svolta la partita Genoa-Parma? Primo tempo La partita si presenta tesa fin da subito, con le squadre che partono subito cariche a pressarsi. All’11’ il Parma passa subito in vantaggio, grazie al gol piazzato nell’angolo da Gervinho. Il Genoa riparte subito all’attacco tentando una conclusione che viene però bloccata dal portiere. Al 31? Scamacca scatta bene su un passaggio e sfiora il risultato del pareggio mandando la palla di un niente sopra la traversa. La partita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Triste serata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova dove il matchha ospitato ladei padroni diper 1-2. Ilora si trova al penultimo posto con soli 5 punti, mentre ilsale al 16° posto con 9 punti. Come si è svolta la partita? Primo tempo La partita si presenta tesa fin da subito, con le squadre che partono subito cariche a pressarsi. All’11’ ilpassa subito in vantaggio, grazie al gol piazzato nell’angolo da Gervinho. Ilriparte subito all’attacco tentando una conclusione che viene però bloccata dal portiere. Al 31? Scamacca scatta bene su un passaggio e sfiora il risultato del pareggio mandando la palla di un niente sopra la traversa. La partita ...

