F1, Haas: ufficiale l'ingaggio di Mazepin nel 2021 (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo quel doppio annuncio del ritiro dal Circus di entrambi i piloti Haas, era ormai nell'aria la conferma della nuova line-up del team americano; Grosjean e Magnussen hanno infatti confermato il loro addio alla scuderia alla fine di questo Mondiale 2020. Dopo le tanti voci finalmente è giunta l'ufficialità; Nikita Mazepin sarà un pilota della Haas a partire dal 2021. Mazepin in Haas nel 2021 Era questione di tempo prima che l'annuncio diventasse ufficiale; da settimane ormai nel paddock, e non solo, si sussurrava il nome di Nikita Mazepin come possibile rookie per il Mondiale 2021. Il giovane pilota russo attendeva solo che la FIA desse il via libera per la super licenza; dopo il doppio addio sia da parte di ...

La conferma arriva da Ross Brawn, Managing director della Formula 1. Saranno gli esperti del dipartimento sicurezza FIA a indagare.

Nikita Mazepin, pilota Haas nel 2021; ad annunciarlo è la scuderia Haas dopo l'addio di Grosjean e Magnussen ufficializzato questa mattina.

