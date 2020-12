Disteso sotto un ponte | mentre beve e fuma con dei coetanei | è il figlio di una star mondiale

Leggi su urbanpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) È ildi una, quello ribelle fuggito di casa, tempo fa, per andare a vivere con il papà. Beccato nel 2016 dai paparazzi in atteggiamenti non proprio salutari. Accasciato a terra, intento a bere ere in compagnia degli amici. Dalle foto si fa veramente fatica a riconoscerlo. Quello che possiamo dire è che è un giovane che si porta sulle spalle il peso della popolarità dei suoi genitori, soprattutto di sua madre, considerata universalmente un’icona della musica pop. leggi anche l’articolo —> Chi sono queste bimbe in posa con la mamma? Non lo direste mai! Di chi si tratta? Di Madonna e del suo Rocco, avuto con l’ex marito e regista Guy Ritchie. Una vita tormentata: a diciotto anni venne paparazzato sdraiato a terra, in jeans e cappello in testa,un...