Brexit e calcio: da gennaio limitazioni per gli Under 21 in Inghilterra (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo gennaio 2021 il Regno Unito lascerà l’Unione Europea. La Brexit avrà conseguenze anche sul calcio. Ci saranno limiti per il tesseramento degli Under 21 stranieri e un sistema di calcolo di punti per ottenere un permesso di soggiorno lavorativo. Il documento redatto da Football Association, Premier League e English Football League è stato approvato dal Ministero degli Interni. Non si potranno acquistare calciatori stranieri fino compimento del 18° anno di età. Il sistema ambisce a favorire l’ingresso in prima squadra ai migliori giocatori e futuri talenti stranieri e allo stesso tempo salvaguardare i club inglesi, garantendo le giuste opportunità ai calciatori cresciuti nei vivai nazionali. Ogni club di Premier League potrà dunque comprare al massimo tre giocatori stranieri Under 21 a ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo2021 il Regno Unito lascerà l’Unione Europea. Laavrà conseguenze anche sul. Ci saranno limiti per il tesseramento degli21 stranieri e un sistema di calcolo di punti per ottenere un permesso di soggiorno lavorativo. Il documento redatto da Football Association, Premier League e English Football League è stato approvato dal Ministero degli Interni. Non si potranno acquistare calciatori stranieri fino compimento del 18° anno di età. Il sistema ambisce a favorire l’ingresso in prima squadra ai migliori giocatori e futuri talenti stranieri e allo stesso tempo salvaguardare i club inglesi, garantendo le giuste opportunità ai calciatori cresciuti nei vivai nazionali. Ogni club di Premier League potrà dunque comprare al massimo tre giocatori stranieri21 a ...

