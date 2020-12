Gioco d' azzardo | ulteriore stretta nel centro storico e a Sampierdarena

Ori254 : @GiorgiaMeloni E un emendamento presentato da te, togliere le tasse alla tua lobby del gioco d'azzardo!! #MeloniVergogna - LiguriaNotizie : Centro storico e Sampierdarena: dagli assessori leghisti stop anche al gioco d’azzardo - LiguriaNotizie : Centro storico e Sampierdarena: dagli assessori leghisti stop anche al gioco d’azzardo - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti @DavideBono5s… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti @DavideBono5s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioco azzardo

La consapevolezza della politica che l’Iri - la mastodontica macchina statale della politica industriale del Paese - non era più in grado di tenere nella pancia un asset strategico come l’acciaio è ma ...Via libera dalla giunta comunale all'integrazione delle intese tra Regione, Comune e Camera di Commercio Genova – Via libera dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell'assessore al Commercio Pa ...