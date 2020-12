FiberCop nel mirino di Abu Dhabi Il fondo sovrano tratta per entrare (Di lunedì 30 novembre 2020) Spunta il fondo sovrano di Abu Dhabi, il più grande degli Emirati Arabi Uniti, il terzo al mondo dopo quello norvegese e quello cinese (Cic) con 579,6 miliardi di dollari di asset, nella partita italiana sulla creazione della rete unica. Secondo quanto ha rivelato infatti la Reuters, Abu Dhabi Investment Authority (Adia) sta trattando con il fondo infrastrutturale Kkr e il governo italiano un investimento nell'ultimo miglio della rete fissa di Telecom Italia e cioè in FiberCop, controllata da Tim e partecipata da Kkr al 37,5% e da Fastweb 4%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 novembre 2020) Spunta ildi Abu, il più grande degli Emirati Arabi Uniti, il terzo al mondo dopo quello norvegese e quello cinese (Cic) con 579,6 miliardi di dollari di asset, nella partita italiana sulla creazione della rete unica. Secondo quanto ha rivelato infatti la Reuters, AbuInvestment Authority (Adia) stando con ilinfrastrutturale Kkr e il governo italiano un investimento nell'ultimo miglio della rete fissa di Telecom Italia e cioè in, controllata da Tim e partecipata da Kkr al 37,5% e da Fastweb 4%. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #FiberCop nel mirino di Abu Dhabi: il terzo fondo sovrano più grande al mondo tratta con Kkr e governo per entrare nella… - andreadeugeni : #FiberCop nel mirino di Abu Dhabi: il terzo fondo sovrano più grande al mondo tratta con Kkr e governo per entrare… - Affaritaliani : FiberCop nel mirino di Abu Dhabi Il fondo sovrano tratta per entrare - dariodenni : Kkr ha avviato colloqui con il fondo sovrano di Abu Dhabi che potrebbe acquisire direttamente una quota del veicolo… - Affaritaliani : Tim, FiberCop nel mirino di Abu Dhabi. Il fondo sovrano tratta per entrare -

Ultime Notizie dalla rete : FiberCop nel HTTP/1.1 Server Too Busy