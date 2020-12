Conte gioca al divide et impera L'intervista (smentita) al Corriere (Di lunedì 30 novembre 2020) Guerra aperta tra il Corriere della Sera e il capo del governo. Il quotidiano di via Solferino esce stamattina con un colloquio con il presidente del Consiglio (a firma Monica Guerzoni) nel quale, oltre al tema del Recovery Fund, il premier avrebbe anche espresso la sua convinzione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 novembre 2020) Guerra aperta tra ildella Sera e il capo del governo. Il quotidiano di via Solferino esce stamattina con un colloquio con il presidente del Consiglio (a firma Monica Guerzoni) nel quale, oltre al tema del Recovery Fund, il premier avrebbe anche espresso la sua convinzione... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Conte gioca al 'divide et impera'. L'intervista (smentita) al Corriere - Affaritaliani : Conte gioca al divide et impera L'intervista (smentita) al Corriere - lautarvojumped : ma perché non gioca titolare ?????????? conte merda figlio di puttana ?????????? - Affaritaliani : Conte gioca al dividi et impera L'intervista (smentita) al Corriere - Lorenzo85138938 : RT @DucaAndrea85: 'Non gioca mai maledetto Conte entra solo alla fineheheh' Tornatene in Premier il prima possibile. Bellissimo il comment… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte gioca HTTP/1.1 Server Too Busy