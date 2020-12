Bergoglio ipoteca il successore | così sarà il prossimo conclave

(Di lunedì 30 novembre 2020) Francesco Boezi Ambiente, migranti e istanze Lgbt: i nuovi cardinali del Papa si collocano sulla linea del progressismo. E ilrischia di essere scontato Il Papa argentino ha chiuso la pratica per la sua successione. Chi, nelle logiche del Vaticano, intravede linee e schieramenti la pensa. Del resto sono ben 73 i cardinali che Jorge Marioha creato durante questi sette anni e mezzo di pontificato, e il totale dei votanti fa centoventotto. Il pontefice gesuita ha già la "maggioranza", ma dopo il concistoro che si è svolto ieri le cose per il fronte della "opposizione" si complicano non poco. E questo speciale pallottoliere riguarda unche potrebbe tenersi anche tra molti anni, mentrepotrebbe anche creare ulteriori ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergoglio ipoteca

Corriere della Sera

Pesano le posizioni del presidente eletto sull’aborto. La conferenza episcopale ha creato un gruppo di lavoro per dirimere la questione. Ma il Vaticano frena ...Papa Bergoglio chiude in streaming mondiale The Economy of Francesco. Contro le ingiustizie, ha detto, non bastano né la filantropia né i «palliativi nel Terzo settore», servono «politiche» diverse, è ...