Riforma pensioni 2021, opzione donna al 2023 e quota 100 rosa: realtà o utopia? (Di domenica 29 novembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni al 29 novembre 2020, giungono da differenti post che l'amministratrice del Comitato opzione donna Social, Orietta Armiliato, sta postando in questi ultimi giorni sulla pagina facebook del gruppo. Lo scopo quello, data la stesura della legge di bilancio 2021, di tenere alti i riflettori sulla previdenza femminile che dovrebbe contenere, affinché per le donne si possa finalmente parlare di Riforma che tenga in considerazione le loro richieste: la proroga dell'opzione donna fino al 2023, la quota 100 rosa, che consentirebbe di uscire con 36 anni di contributi e 62 d'età, e la valorizzazione del lavoro di cura anche ai fini previdenziali.

