Guendalina Tavassi torna a parlare dei suoi video spinti finiti in rete (Di lunedì 30 novembre 2020) Brutta vicenda quella in cui si è trovata coinvolta Guendalina Tavassi insieme al marito Umberto D'Aponte: il cellulare della ex gieffina è stato hackerato e video privati della coppia sono finiti in rete. È stata Guendalina Tavassi a raccontare sui social di essere stata costretta a recarsi presso le forze dell'ordine per denunciare l'appropriazione indebita di contenuti intimi e privati presenti sul suo cellulare. Alcuni hacker, infatti, sono riusciti a rubarle tutto ciò che era nel suo ICloud diffondendo video e immagini della coppia. La Tavassi, insieme al marito, ha chiesto a tutti coloro che dovessero entrare in possesso di questi contenuti di eliminarli immediatamente.

