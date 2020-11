Flash News del 29 Novembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Da oggi, Lombardia, Piemonte e Calabria passano dalla fascia rossa a quella arancione: tornano a riaprire i negozi, mentre altre due regioni, Liguria e Sicilia passano in gialla. Variazioni che riflettono il miglioramento della curva dei contagi che restano comunque su valori alti. Secondo le anticipazioni, per Natale non ci dovrebbe essere nessuna allenta del coprifuoco, probabile anche il divieto di muoversi tra regioni; Sul fronte economico, il Governo lavora al nuovo Decreto Ristori, il quarto che dovrebbe essere approvato in serata da Consiglio dei Ministri. Ci sarà un rinvio generalizzato dei pagamenti delle tasse, a cominciare da quelle in scadenza domani ed altri aiuti per le imprese in difficoltà; Nella prima domenica di Avvento, il Papa ha celebrato la Messa in Vaticano con i tredici nuovi Cardinali ordinati ieri, in una Cerimonia condizionata dalle misure restrittive ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 novembre 2020) Da oggi, Lombardia, Piemonte e Calabria passano dalla fascia rossa a quella arancione: tornano a riaprire i negozi, mentre altre due regioni, Liguria e Sicilia passano in gialla. Variazioni che riflettono il miglioramento della curva dei contagi che restano comunque su valori alti. Secondo le anticipazioni, per Natale non ci dovrebbe essere nessuna allenta del coprifuoco, probabile anche il divieto di muoversi tra regioni; Sul fronte economico, il Governo lavora al nuovo Decreto Ristori, il quarto che dovrebbe essere approvato in serata da Consiglio dei Ministri. Ci sarà un rinvio generalizzato dei pagamenti delle tasse, a cominciare da quelle in scadenza domani ed altri aiuti per le imprese in difficoltà; Nella prima domenica di Avvento, il Papa ha celebrato la Messa in Vaticano con i tredici nuovi Cardinali ordinati ieri, in una Cerimonia condizionata dalle misure restrittive ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bielorussia: la protesta è quartiere per quartiere, 300 arresti Ennesima dom… - GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: Dopo 'Supereroi', in uscita nel 2021, Paolo Genovese girerà 'Il primo giorno della mia vita', film tratto dal libro di succe… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Manica: accordo Londra-Parigi per fermare i migranti Con la riduzione dei tr… - RBcasting : Dopo 'Supereroi', in uscita nel 2021, Paolo Genovese girerà 'Il primo giorno della mia vita', film tratto dal libro… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Maradona: indagine sul medico personale Il medico è incriminato per omicidio… -