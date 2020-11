Anche Ferlaino ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego (Di domenica 29 novembre 2020) Anche l’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, questa mattina si è recato a rendere omaggio a Diego ai Quartieri Spagnoli, dove c’è il murale dedicato a lui, in via Emanuele De Deo. Ferlaino è apparso commosso, scrive la Gazzetta dello sport, “non è riuscito a trattenere le lacrime dinanzi alle testimonianze che un’intera città ha voluto lasciare accanto all’immagine dell’ex fuoriclasse argentino”. L’ex patron azzurro ha deposto un lumino davanti all’immagine di Diego e ha ricevuto l’applauso dei tanti tifosi presenti. Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, esta mañana en el Quartieri Spagnoli donde estan los murales de Maradona. Hoy Napoli vs Roma junto a @Rortiz ESPN ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020)l’ex presidente del Napoli, Corrado, questa mattina si è recato aai, dove c’è il murale dedicato a lui, in via Emanuele De Deo.è apparso commosso, scrive la Gazzetta dello sport, “non è riuscito a trattenere le lacrime dinanzi alle testimonianze che un’intera città ha voluto lasciare accanto all’immagine dell’ex fuoriclasse argentino”. L’ex patron azzurro ha deposto un lumino davanti all’immagine die ha ricevuto l’applauso dei tanti tifosi presenti. Corrado, ex presidente del Napoli, esta mañana en eldonde estan los murales de Maradona. Hoy Napoli vs Roma junto a @Rortiz ESPN ...

