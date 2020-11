Lapo Elkann su Maradona, confessione di pancia a “Verissimo”: Toffanin commossa (Di sabato 28 novembre 2020) Tra gli ospiti di oggi, sabato 28 novembre 2020, del programma di Canale 5, “Verissimo”, Lapo Elkann, il rampollo di Casa Agnelli, che disperato ha commentato la notizia della scomparsa del campione argentino Diego Armando Maradona. «È come se fossi morto io: è successo a lui ma poteva capitare a me», ha dichiarato a cuore aperto a Silvia Toffanin il manager, che si è detto sconvolto per l’accaduto. Tra loro c’era un’amicizia profonda, sincera. La stessa conduttrice è apparsa commossa per la confessione di pancia dell’imprenditore. leggi anche l’articolo —> Lapo Elkann vende le sue auto di lusso per beneficienza: «Voglio essere una persona onesta» «Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) Tra gli ospiti di oggi, sabato 28 novembre 2020, del programma di Canale 5,, il rampollo di Casa Agnelli, che disperato ha commentato la notizia della scomparsa del campione argentino Diego Armando. «È come se fossi morto io: è successo a lui ma poteva capitare a me», ha dichiarato a cuore aperto a Silviail manager, che si è detto sconvolto per l’accaduto. Tra loro c’era un’amicizia profonda, sincera. La stessa conduttrice è apparsaper ladidell’imprenditore. leggi anche l’articolo —>vende le sue auto di lusso per beneficienza: «Voglio essere una persona onesta» «Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per ...

