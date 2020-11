Benevento-Juventus 1-1 | i bianconeri frenano ancora

(Di sabato 28 novembre 2020) Nel primo dei tre anticipi della nona giornata di Serie A, lanon va oltre l’1-1 ae fallisce l’aggancio al secondo posto in classifica. Succede tutto nel primo tempo. A Morata risponde Letizia.: cosa è successo? Primo tempo Dopo una ventina di minuti di grande equilibrio, lapassa in vantaggio grazie al solito Morata che, imbeccato da Chiesa, supera Ionita con una finta e fulmina Montipo’ con un preciso diagonale. Isfiorano il raddoppio poco dopo con Dybala che, però, non è preciso. Sul finire di tempo, ilreagisce dapprima con Ionita che costringe Szczesny ad una strepitosa parata, e poi riequilibra il risultato grazie a un tiro preciso di Letizia. Secondo tempo Padroni di casa ...

juventusfc : «Sappiamo che gara ci aspetta e siamo pronti» ??? Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #BeneventoJuve ??… - juventusfc : ? LIVE DALLE 17.15 ? Vivi il pre partita di #BeneventoJuve su @JuventusTV! ? Ospite Fabrizio #Ravanelli! Qui ?… - SkySport : Inizia Benevento-Juve, segui il LIVE ? #BeneventoJuve Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - romeoagresti : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #BeneventoJuve 1-1: #Letizia risponde a #Morata, la Juve rallenta ancora ? [@romeoagresti] - SergioSarres : #Juventus raccapricciante! Si è fatta innervosire dal #Benevento messa ad albero di Natale con i suoi atteggiamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Juventus

Grande azione della Juve con Dybala che non riesce a metterla dentro. Deve stare molto attenta la Juventus in ripartenza perché il Benevento è veloce e pericoloso. Altra bella azione della Juventus ma ...Contatto sospetto tra Morata e Tuia nel finale di Benevento Juve in area di rigore: l’episodio per il quale hanno recriminato i giocatori A pochi secondi dalla fine di Benevento Juve, i giocatori ...