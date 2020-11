Ucciso in un agguato il capo del programma nucleare iraniano. Teheran accusa Israele: «Atto terroristico» (Di venerdì 27 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, scienziato iraniano tra i massimi esperti di nucleare nel Paese, è stato Ucciso in un agguato vicino a Teheran. La notizia, diffusa inizialmente dalla tivù di Stato iraniana e da alcuni media locali, è stata confermata dal ministero della Difesa, e rischia di gettare benzina sul fuoco dei rapporti già tesi tra Repubblica Islamica e Israele. Fakhrizadeh, Ucciso a colpi di pistola ad Absard, una cittadina circa 40 miglia a Est della capitale, era stato accusato in passato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu di gestire un programma per lo sviluppo di armi atomiche. Twitter Lo scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh Stando al racconto di alcuni testimoni ripresi dai media iraniani, ci ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, scienziatotra i massimi esperti dinel Paese, è statoin unvicino a. La notizia, diffusa inizialmente dalla tivù di Stato iraniana e da alcuni media locali, è stata confermata dal ministero della Difesa, e rischia di gettare benzina sul fuoco dei rapporti già tesi tra Repubblica Islamica e. Fakhrizadeh,a colpi di pistola ad Absard, una cittadina circa 40 miglia a Est della capitale, era statoto in passato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu di gestire unper lo sviluppo di armi atomiche. Twitter Lo scienziatoMohsen Fakhrizadeh Stando al racconto di alcuni testimoni ripresi dai media iraniani, ci ...

