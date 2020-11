Test Ferrari, prova speciale per Carlos Sainz sulla SF71-H? (Di venerdì 27 novembre 2020) Carlos Sainz, durante la conferenza stampa piloti di giovedì, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo i Test che dovrà sostenere in Ferrari. Oltre a quelli che si terranno ad Abu Dhabi con la SF1000, la Rossa, così come le altre scuderie, potrà effettuare delle prove coi suoi piloti su monoposto precedenti a quelle degli anni 2019 e 2020. Per questo il new entry della scuderia di Maranello crede che avrà l’occasione di girare sulla SF71-H per dei Test con Ferrari prima dell’inizio del campionato 2021. Ferrari effettuerà ulteriori Test con Sainz Nel 2021 saranno molti i piloti a cambiare team: una reazione a catena iniziata proprio in Ferrari con il mancato rinnovo di Sebastian ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020), durante la conferenza stampa piloti di giovedì, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo iche dovrà sostenere in. Oltre a quelli che si terranno ad Abu Dhabi con la SF1000, la Rossa, così come le altre scuderie, potrà effettuare delle prove coi suoi piloti su monoposto precedenti a quelle degli anni 2019 e 2020. Per questo il new entry della scuderia di Maranello crede che avrà l’occasione di girare-H per deiconprima dell’inizio del campionato 2021.effettuerà ulterioriconNel 2021 saranno molti i piloti a cambiare team: una reazione a catena iniziata proprio incon il mancato rinnovo di Sebastian ...

