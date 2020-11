Pirlo: «Maradona è stato il Dio del calcio, da piccolo volevo imitare il suo gol all’Inghilterra» (Di venerdì 27 novembre 2020) Conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Benevento-Juventus in programma domani alle 18 Maradona è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, è stato il Dio del calcio. Il primo ricordo che ho di lui è il Mondiale 86, mi ricordo che andavo in giardino a cercare di rifare il suo gol all’Inghilterra saltando tutti. Ricordo indelebile di un giocatore unico che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Ho avuto modo di incontrarlo qualche volta e mi sono fatto scattare una foto con lui, sono felice di poter conservarla nel mio rullino. Campionato. Credo ci sarà sempre grande equilibrio, tante partite e i giocatori fanno fatica a recuperare soprattutto chi fa la Champions. Sarà campionato equilibrato, soprattutto in questo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Conferenza stampa di Andreaalla vigilia di Benevento-Juventus in programma domani alle 18l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a, èil Dio del. Il primo ricordo che ho di lui è il Mondiale 86, mi ricordo che andavo in giardino a cercare di rifare il suo golsaltando tutti. Ricordo indelebile di un giocatore unico che rimarrà per sempre nella storia del. Ho avuto modo di incontrarlo qualche volta e mi sono fatto scattare una foto con lui, sono felice di poter conservarla nel mio rullino. Campionato. Credo ci sarà sempre grande equilibrio, tante partite e i giocatori fanno fatica a recuperare soprattutto chi fa la Champions. Sarà campionato equilibrato, soprattutto in questo ...

