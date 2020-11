Natale: “Stiamo valutiamo la curva dei contagi”, Conte sul nuovo Dpcm. Ma in 10 regioni l’Rt è ancora a rischio (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare l’evoluzione della curva e valutare insieme gli scenari futuri. Avremo nel pomeriggio delle novità…“. Così nella tarda mattinata il premier Conte, anticipando il vertice poi andato in scena poco fa – e tuttora in corso – a proposito del quale ha anticipato che “Sono riuniti con noi anche i tecnici, stiamo valutando la curva epidemiologica”. Insieme a Conte, a Palazzo Chigi, si stanno confrontando anche Riccardo Fraccaro (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) e, per il Comitato tecnico scientifico, anche Silvio Brusaferro (Iss), e Franco Locatelli del (Css). A giorni come risaputo – per l’esattezza il 3 dicembre – scadranno le misure del precedente Dpcm, e si sta dunque lavorando alla ‘limatura’ del prossimo, che sarà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare l’evoluzione dellae valutare insieme gli scenari futuri. Avremo nel pomeriggio delle novità…“. Così nella tarda mattinata il premier, anticipando il vertice poi andato in scena poco fa – e tuttora in corso – a proposito del quale ha anticipato che “Sono riuniti con noi anche i tecnici, stiamo valutando laepidemiologica”. Insieme a, a Palazzo Chigi, si stanno confrontando anche Riccardo Fraccaro (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) e, per il Comitato tecnico scientifico, anche Silvio Brusaferro (Iss), e Franco Locatelli del (Css). A giorni come risaputo – per l’esattezza il 3 dicembre – scadranno le misure del precedente, e si sta dunque lavorando alla ‘limatura’ del prossimo, che sarà ...

