Formazione, guardando s'impara a diventare imprenditori (Di venerdì 27 novembre 2020) La serie web «The Rising Star Hotel» segue la sfida di creare una start-up. Raccontando le vicende di due ragazzi, spiega e insegna i retroscena del business. È parte di Joule, la scuola di Eni per far crescere le idee Due amici di lungo corso, Anna e Pietro, si ritrovano dopo un anno. Una cena al pub, quattro chiacchiere, tutto come ai vecchi tempi. Ma la rimpatriata non serve solo a rimettersi in pari con le rispettive vite, è il preludio di un'avventura: entrambi i ragazzi sono stati invitati a un premio dedicato alle idee innovative. Un evento riservato ai costruttori di futuro. La loro intuizione è parecchio in tema: «Rice house», una casa di riso, scarti della coltivazione dei chicchi che diventano materiali da utilizzare per un'edilizia sostenibile. Gli serve giusto qualcuno che creda in loro: un investitore prodigo e con i contatti giusti. Lo hanno individuato: si chiama ... Leggi su panorama (Di venerdì 27 novembre 2020) La serie web «The Rising Star Hotel» segue la sfida di creare una start-up. Raccontando le vicende di due ragazzi, spiega e insegna i retroscena del business. È parte di Joule, la scuola di Eni per far crescere le idee Due amici di lungo corso, Anna e Pietro, si ritrovano dopo un anno. Una cena al pub, quattro chiacchiere, tutto come ai vecchi tempi. Ma la rimpatriata non serve solo a rimettersi in pari con le rispettive vite, è il preludio di un'avventura: entrambi i ragazzi sono stati invitati a un premio dedicato alle idee innovative. Un evento riservato ai costruttori di futuro. La loro intuizione è parecchio in tema: «Rice house», una casa di riso, scarti della coltivazione dei chicchi che diventano materiali da utilizzare per un'edilizia sostenibile. Gli serve giusto qualcuno che creda in loro: un investitore prodigo e con i contatti giusti. Lo hanno individuato: si chiama ...

Sbrasbre : Non sto guardando la partita, ma a leggere i commenti e la formazione meglio così. Senza qualità non vinci in Itali… - closetoJu : Eppure guardando la formazione prima ho pensato stasera ne facciamo 4 - CapitanBergomi : @puigisismo Mi era venuto il dubbio perché guardando l'ordine della formazione pensavo che dovesse giocare pjanic adattato ?????? - valensantori : @granmartello @AlienoGentile @ricpuglisi @carloalberto @OGiannino @CottarelliCPI @lucianocapone Stai guardando dal… - Chiaraema1 : @Isa83023820 Tutto bene anche per me! Sto guardando quello schifo di partita dell'Inter. Mi fanno vomitare!! Non ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazione guardando Formazione, guardando s'impara a diventare imprenditori Panorama Il 2020 del Gruppo Fiart: 60 anni di storia guardando al futuro

Nuove nomine per il Gruppo Fiart: Simone Lorenzano, Direttore Generale, Marco Vertecchi, Business & Executive Coach e Giulio Bertani, Direttore Commerciale ...

Contratto Tlc, Di Raimondo: “Più formazione e smart working svolta per il settore”

Il direttore di Asstel: "Abbiamo elaborato un sistema di tutele evoluto che fa proprie le istanze di oggi e, al contempo, individua quelle di domani. Vogliamo dare a imprese e lavoratori uno strumento ...

Nuove nomine per il Gruppo Fiart: Simone Lorenzano, Direttore Generale, Marco Vertecchi, Business & Executive Coach e Giulio Bertani, Direttore Commerciale ...Il direttore di Asstel: "Abbiamo elaborato un sistema di tutele evoluto che fa proprie le istanze di oggi e, al contempo, individua quelle di domani. Vogliamo dare a imprese e lavoratori uno strumento ...