“Un pezzo di dito nella confezione di involtini” | la scoperta di un cliente di un supermercato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Un insetto, un chiodo, un pezzetto di plastica. Di notizie di scoperte inquietanti nelle confezioni di generi alimentari se ne vedono spesso sui giornali. Più raramente si parla di un “di“, scoperto all’interno di unadi involtini. E’ almeno quello che ha denunciato undi undi Imola, in provincia di Bologna. La Procura di Ravenna ha già disposto verifiche con analisi del Dna per capire se effettivamente sia un frammento di falange o se è altro. Secondo quello che racconta la stampa locale, un controllo dei carabinieri ha escluso che nelci siano altre confezioni alterate. Dalle verifiche finora svolte, è emerso che l’involtino in questione è stato confezionato in una azienda in Spagna, là dove è presumibilmente accaduto che il ...