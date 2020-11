Il governo forse oggi decide su impianti di sci. Commissione Ue: decidono i singoli Stati (Di giovedì 26 novembre 2020) Attesa per l'incontro fra i ministri Speranza e Boccia con le Regioni. Si discuterà delle misure del prossimo Dpcm. Il governo preme per una linea comune europea. Favorevole alle piste chiuse anche la ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 novembre 2020) Attesa per l'incontro fra i ministri Speranza e Boccia con le Regioni. Si discuterà delle misure del prossimo Dpcm. Ilpreme per una linea comune europea. Favorevole alle piste chiuse anche la ...

Ultime Notizie dalla rete : governo forse Mentre Biden mette insieme un governo da Riccioli d’oro, Trump perdona tutti Linkiesta.it La dura lotta per la sopravvivenza del mondo culturale

Il mondo dello spettacolo continua a portare avanti la propria lotta per la sopravvivenza, minata dalla pandemia di coronavirus ...

Salvini e Meloni rispondono a Berlusconi: "Scostamento di bilancio, pronti a votare sì ma aspettiamo le carte del governo"

Il centrodestra compatto, forse. Matteo Salvini e Giorgia Meloni "rispondono" a Silvio Berlusconi, che in mattinata ai deputati di Forza Italia ha annunciato il voto favorevole allo scostamento di ...

