Grande Fratello Vip, un audio (non censurato dagli autori) svela la data di quando i vipponi possono ritirarsi (Di giovedì 26 novembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata allungata fino al prossimo 8 febbraio, ma come già sappiamo per contratto i vipponi attualmente in casa (tutti, tranne Giulia Salemi e Selvaggia Roma che sono entrate in corsa), hanno firmato un contratto per restare nella Casa fino al prossimo 4 dicembre, quando teoricamente si sarebbe dovuta svolgere la finale. quando ai concorrenti gli è stato annunciato il prolungamento del reality, Alfonso Signorini gli ha ricordato che non sono obbligati a restare in gioco e che avrebbero potuto prendersi dei giorni per pensarci. Ma quando decideranno se restare o no? A rispondere a questa domanda sono stati involontariamente Francesco Oppini e Tommaso Zorzi che – durante una loro conversazione in codice non censurata dal Grande

