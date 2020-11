Covid | i guariti superano i positivi | un contagio anche nell’ultimo comune ancora immune

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per il secondo giorno di fila si registrano piùche nuovialnel Casertano; nel contempo continua a calare l’altro dato rilevante del rapporto tra tamponi eseguiti e. Nelle ultime 24ore, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono state 585 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus (ieri erano state quasi duemila), a fronte di 436 nuovi contagi, con una percentuale del 15% dei test risultati(ieri il rapporto era al 17,7%).oggi cala dunque,se in modo meno marcato di 24 ore fa, il computo totale delle persone attualmente positive, che sono 15.288 rispetto alle 15.446 di ieri. Non diminuisce invece il numero dei morti, ormai sempre vicino alla doppia ...

Ben 14 vittime si aggiungono oggi al triste conteggio dell’epidemia di coronavirus in provincia di Rimini. 11 erano residenti a Rimini (8 donne di 59, 82, 87, 88,89, 90, 95 e 100 anni e 3 uomini di 57 ...Nuovo bollettino Coronavirus in Liguria emesso in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute. Con 5.705 in più, giungono a 584.154 i test effettuati: 49.951 i casi positivi, compresi i guariti con du ...