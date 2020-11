Alluvione a Crotone: l'imprenditrice Turrà, "Milioni di danni al territorio, non dimenticateci" (Di giovedì 26 novembre 2020) Crotone, 26 nov. (Labitalia) - "Nel nostro territorio ci sono tante persone perbene, che vivono del proprio lavoro. La televisione e i media si occupano della Calabria e di Crotone solo per questioni negative. E dell'Alluvione che ha colpito il territorio nessuno parla. Noi abbiamo bisogno di non essere dimenticati. Il danno, secondo me, per il territorio supererà i 15-20 Milioni di euro. E per un'economia depressa come la nostra sono cifre importanti". E' lo sfogo, con Adnkronos/Labitalia, di Iolanda Turrà, giovane imprenditrice agricola Crotonese che, "come tanti altri", sottolinea, ha subito danni ingenti per l'Alluvione che ha colpito il territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov. (Labitalia) - "Nel nostroci sono tante persone perbene, che vivono del proprio lavoro. La televisione e i media si occupano della Calabria e disolo per questioni negative. E dell'che ha colpito ilnessuno parla. Noi abbiamo bisogno di non essere dimenticati. Il danno, secondo me, per ilsupererà i 15-20di euro. E per un'economia depressa come la nostra sono cifre importanti". E' lo sfogo, con Adnkronos/Labitalia, di Iolanda, giovaneagricolase che, "come tanti altri", sottolinea, ha subitoingenti per l'che ha colpito il...

Calab_Magnifica : Alluvione Crotone, Giannotti (SiB): «Messa in sicurezza territorio è priorità in Calabria» - Damianodanny1 : Alluvione a Crotone: l'imprenditrice Turrà, 'Milioni di danni al territorio, non dimenticateci' Jolanda Turrà, trav… - zazoomblog : Alluvione a Crotone: limprenditrice Turrà Milioni di danni al territorio non dimenticateci - #Alluvione #Crotone:… - donMimmo : RT @fam_cristiana: L'alluvione di #Crotone - bruna_tardini : +++ ANTONIO M. MIRA : Alluvione. L'arcivescovo: Crotone non ha bisogno di elemosine ma di infrastrutture -- AVVEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Crotone Alluvione Crotone, la valanga d'acqua dalle colline di Bernabò Il Crotonese Crotone, “Music 4 Hope”: raccolta fondi in live streaming promossa gruppo “Pure Club Culture”

La cultura non si ferma nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo. Anzi proprio attraverso la cultura, gli eventi, anche se on line, possono essere ...

“La messa in sicurezza del territorio è ormai una priorità per la Calabria”

L’alluvione di Crotone è solo l’ultima tragedia in ordine temporale di una sequenza ormai costante. Per quanto si può essere felici del fatto che non ci siano state vittime resta il fatto che la messa ...

La cultura non si ferma nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo. Anzi proprio attraverso la cultura, gli eventi, anche se on line, possono essere ...L’alluvione di Crotone è solo l’ultima tragedia in ordine temporale di una sequenza ormai costante. Per quanto si può essere felici del fatto che non ci siano state vittime resta il fatto che la messa ...