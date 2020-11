A ottobre frena il commercio estero, export -2,6% (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A ottobre 2020 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-2,6%) e un incremento per le importazioni (+1,7%). Lo rileva l’Istat. La flessione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è dovuta in particolare al calo delle vendite di beni intermedi (-6,1%) e beni di consumo non durevoli (-1,9%). Dal lato dell’import, aumentano gli acquisti di beni di consumo durevoli (+7,7%), beni strumentali (+5,2%) e beni intermedi (+2,5%), mentre diminuiscono quelli di energia (-2,7%) e beni di consumo non durevoli (-0,5%).Nel trimestre agosto-ottobre2020, rispetto al precedente, l’export cresce del 16,1%; la crescita, diffusa a tutti i raggruppamenti, è più sostenuta per beni di consumo durevoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A2020 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-2,6%) e un incremento per le importazioni (+1,7%). Lo rileva l’Istat. La flessione su base mensile dell’interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie ed è dovuta in particolare al calo delle vendite di beni intermedi (-6,1%) e beni di consumo non durevoli (-1,9%). Dal lato dell’import, aumentano gli acquisti di beni di consumo durevoli (+7,7%), beni strumentali (+5,2%) e beni intermedi (+2,5%), mentre diminuiscono quelli di energia (-2,7%) e beni di consumo non durevoli (-0,5%).Nel trimestre agosto-2020, rispetto al precedente, l’cresce del 16,1%; la crescita, diffusa a tutti i raggruppamenti, è più sostenuta per beni di consumo durevoli ...

CorriereCitta : A ottobre frena il commercio estero, export -2,6% - PneusNews : Auto: in ottobre frena la crescita dei prezzi del nuovo (+2,6%); in discesa i prezzi dell’usato (-0,8%) - luciatonini : Auto: in ottobre frena la crescita dei prezzi del nuovo (+2,6%); in discesa i prezzi dell’usato (-0,8%) - fedemello : Che fine ha fatto Immuni? Dopo il boom di download registrato nella prima metà di ottobre, il contatore si è ferm… - Notiziedi_it : A ottobre frena la crescita dei prezzi del nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre frena A ottobre frena il commercio estero, export -2,6% Il Tempo Borse e Pil, la «divergenza parallela» e i rischi di nuova bolla speculativa

Negli ultimi decenni boom economico ed effervescenza dei listini hanno marciato di pari passo. Solo nel 2000 e nel 2007 non è andata così. E poi è scoppiata la bolla. Succederà di nuovo?

Debiti fiscali e contributivi non frenano il concordato

Diventerà, infatti, possibile ottenere l’omologazione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione anche quando il voto del fisco e degli ...

Negli ultimi decenni boom economico ed effervescenza dei listini hanno marciato di pari passo. Solo nel 2000 e nel 2007 non è andata così. E poi è scoppiata la bolla. Succederà di nuovo?Diventerà, infatti, possibile ottenere l’omologazione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione anche quando il voto del fisco e degli ...