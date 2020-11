Lutto a Uomini e Donne, addio all’amata dama. Indimenticabili i suoi siparietti con Tina e i cavalieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto a Uomini e Donne per la scomparsa di una delle dame più amate. L’annuncio è arrivato da Anna Tedesco con una Instagram stories: “Un altro Lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta”, ha scritto la dama. Anna Tedesco ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla scomparsa della dama di Uomini e Donne. Per la Tedesco si tratta del secondo Lutto in pochi giorni. Il 17 novembre è venuta a mancare anche la madre.



Ora la morte di Maria S, volto storico del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne.

