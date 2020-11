La crisi climatica allontana i più ricchi dai più poveri di V Cogliati Dezza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno accelerando in frequenza ed intensità. L’allarme è stato lanciato dal dossier “Il clima è già cambiato” presentato oggi dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente. I dati sono inequivocabili in termini di crescita delle temperature medie globali, della concentrazione della CO2, dei fenomeni meteorologici estremi. Settembre 2020 è stato il mese più caldo mai registrato. E non è un caso isolato. In Italia negli ultimi dieci anni si sono succeduti ondate di calore, bombe d’acqua e alluvioni, trombe d’aria, siccità, incendi, riduzioni dei ghiacciai, erosione delle coste. C’è poi un secondo allarme, di grande attualità. Lacolpisce tutti, ma non tutti allo stesso modo. Esattamente come il Covid-19. L’interdipendenza tra i processi climatici, socio-economici e sanitari, richiamata ...