Elisabetta Gregoraci e l’attacco di Francesca Cipriani: “Ha sparlato di me” (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Cipriani mesi fa ha dichiarato di aver pianto a causa di Elisabetta Gregoraci e adesso è tornata a punzecchiare la gieffina. In un’intervista rilasciata al settimanale Stop l’opinionista di Barbarella ha rivelato che l’ex di Briatore l’avrebbe rimbalzata ad una festa. “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”. Non è finita qui, perché pare anche che la Cipriani fosse stata scelta per condurre Made In Sud. Secondo Francesca qualcosa all’ultimo ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 novembre 2020)mesi fa ha dichiarato di aver pianto a causa die adesso è tornata a punzecchiare la gieffina. In un’intervista rilasciata al settimanale Stop l’opinionista di Barbarella ha rivelato che l’ex di Briatore l’avrebbe rimbalzata ad una festa. “Ad una festa nella cui organizzazione c’eranon vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata laa non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”. Non è finita qui, perché pare anche che lafosse stata scelta per condurre Made In Sud. Secondoqualcosa all’ultimo ...

