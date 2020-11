Elisabetta Gregoraci contro Francesca Cipriani? “Bloccata ad una festa in Sardegna” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex Pupa è tornata a parlare dell'ex moglie di Flavio Briatore che, tra l'altro, diversi anni fa le avrebbe soffiato il lavoro a Made in Sud L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex Pupa è tornata a parlare dell'ex moglie di Flavio Briatore che, tra l'altro, diversi anni fa le avrebbe soffiato il lavoro a Made in Sud L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ileniacalone : @FPF97 Ma secondo voi Elisabetta gregoraci con fb come ex marito, un figlio di 10 anni, ma si può mai mettere a far… - Ileniacalone : @RoyalGossip2 No certo che no, ma neanche puoi dire così quando fino a ieri eri 'innamorato'. Se voleva la storiell… - Trilly83325899 : Io totalmente dalla parte di ELISABETTA GREGORACI nella diatriba con GIULIA SALEMI #GFVIP - queencav_ : Nel bene o nel male non si può dire che Elisabetta Gregoraci non sia una donna con le palle. A modo suo e con le pr… - alubel42 : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci shock: Brava Elisabetta...sei veramente una grande donna e grande mamma.… -