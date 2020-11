Dybala e Juventus, forse è meglio separarsi subito (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dybala non incide nella Juventus, un mese e mezzo per convincere altrimenti un addio a gennaio diventerebbe la migliore soluzione Con la Juventus di Pirlo, che sta evidenziando segnali di crescita, quantomeno sul piano dei risultati, Paulo Dybala non ha ancora imboccato la strada per superare il momento di difficoltà. L’attaccante argentino anche ieri sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020)non incide nella, un mese e mezzo per convincere altrimenti un addio a gennaio diventerebbe la migliore soluzione Con ladi Pirlo, che sta evidenziando segnali di crescita, quantomeno sul piano dei risultati, Paulonon ha ancora imboccato la strada per superare il momento di difficoltà. L’attaccante argentino anche ieri sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

