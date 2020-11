Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL 24 NOVEMBREORE 09.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FLAMINIA SULLA QUALE IN DIREZIONE CENTRO SI PROCEDE LENTAMENTE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI DI NUOVO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO DISAGI NEI DUE SENSI SU VIA POLENSE TRA FOSSO SAN GIULIANO E LA VIA PRENESTINA CODE A TRATTI IN DIREZIONEANCHE SU VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DI CAPANNELLE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLINI TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLE MONACHELLE TRAFFICO ...