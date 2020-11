Scuole dell’infanzia e prime elementari in Campania: in molti Comuni resteranno chiuse (Di martedì 24 novembre 2020) L’ultima ordinanza di De Luca ha disposto la riapertura dal 25 novembre di asili e prime elementari. Se a Napoli si va verso la riapertura, molti altri Comuni (come Pozzuoli e Torre del Greco) proseguiranno con la didattica a distanza. L’ultima ordinanza del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato l’ok alla riapertura delle Scuole dell’infanzia e delle prime elementari (scuola primaria) da domani, mercoledì 25 novembre. Una decisione arrivata sulla base degli incoraggianti dati dello screening volontario effettuato sul personale docente e non docente, alunni e familiari stretti. Alle ore 16 di ieri, lunedì 23 novembre, erano stati analizzati 10590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. I test ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020) L’ultima ordinanza di De Luca ha disposto la riapertura dal 25 novembre di asili e. Se a Napoli si va verso la riapertura,altri(come Pozzuoli e Torre del Greco) proseguiranno con la didattica a distanza. L’ultima ordinanza del governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha dato l’ok alla riapertura dellee delle(scuola primaria) da domani, mercoledì 25 novembre. Una decisione arrivata sulla base degli incoraggianti dati dello screening volontario effettuato sul personale docente e non docente, alunni e familiari stretti. Alle ore 16 di ieri, lunedì 23 novembre, erano stati analizzati 10590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. I test ...

