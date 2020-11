PIL | Upb | stima 2021 scende a +5%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Anche prefigurando un rapido recupero ciclico a partire dalla primavera, appare difficile realizzare la previsione programmatica del Governo di una crescita del PIL del 6% per cento”. Lo afferma il Presidente dell’UPB, Giuseppe Pisauro, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che “la battuta d’arresto che si delinea per questo trimestre è però tale da ridurre l’effetto di trascinamento sul prossimo anno – e quindi la prospettiva di crescita – per almeno un punto percentuale. La manovra – si legge – “comporta un peggioramento del disavanzo pubblico rispetto al tendenziale nel biennio-22 rispettivamente dell’1,4 e dello 0,6 per cento del PIL (24,6 e 12 miliardi) e un miglioramento nel 2023 dello 0,2 per cento del PIL (3,5 miliardi). Secondo le stime ufficiali, l’indebitamento netto delle Amministrazioni ...