Grande Fratello Vip 5: Paola Barale ed Enrico Papi concorrenti ideali… per Maurizio Costanzo (Di martedì 24 novembre 2020) Maurizio Costanzo si racconta a tutto campo durante il collegamento con "Casa Chi", il programma in onda sui canali social di Chi e, da questa settimana, anche su Mediaset Play. Parla anche di quello che sta accadendo nella casa del 'Grande Fratello Vip 5' dopo l'annuncio del prolungamento fino all'8 febbraio: "Non vedo un vero e proprio talento all'interno della "Casa". Oggi non saprei su chi puntare. Maria Teresa Ruta era convinta di vincere, ora che si allunga il programma ride di meno. Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non li conosco nemmeno io. Consiglierei agli autori e al bravo Signorini di prendere Enrico Papi e Paola Barale. Personaggi di spessore. La Barale poi è già stata all'"Isola dei famosi", ma perché innamorata ...

