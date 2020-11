Femminicidio, rapporto Eures: 91 vittime in 10 mesi. 1 ogni 3 giorni (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapporto Eures rivela dati importanti sul Femminicidio. La violenza sulle donne non si è fermata. I dettagli del report. I femminicidi non si arrestano. Ad un giorno di distanza dalla giornata contro la violenza sulle donne il rapporto Eures incombe su di noi. Dati importanti e che mostrano purtroppo quanto la nostra società viva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020) Ilrivela dati importanti sul. La violenza sulle donne non si è fermata. I dettagli del report. I femminicidi non si arrestano. Ad un giorno di distanza dalla giornata contro la violenza sulle donne ilincombe su di noi. Dati importanti e che mostrano purtroppo quanto la nostra società viva L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Nel corso di quest'anno è stata uccisa una donna ogni 3 giorni, per un totale di 91 vittime di femminicidio. A renderlo noto è l'Eures in un Rapporto inerente il fenomeno nei primi 10 mesi del 2020. A ...

Non è incoraggiante il nuovo rapporto Eures sui femminicidi in Italia, dove si mantiene il trend negativo di casi di omicidi femminili. La coppia rappresenta il contesto relazione più a rischio ...

