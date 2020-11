Deathloop su PS5 punta a offrire 'un'esperienza di rara autenticità' grazie al DualSense (Di martedì 24 novembre 2020) Deathloop approderà su console, in esclusiva per PS5, il 21 maggio 2021 e, stando agli sviluppatori, il gioco userà a pieno le feature del controller DualSense per offrire "un'esperienza di rara autenticità". Sulle pagine di PlayStation Blog, Anne Lewis, responsabile contenuti di Bethesda Softworks, ha parlato proprio delle varie feature del controller next-gen che renderanno unico Deathloop su PS5. "Il controller DualSense vi farà percepire ogni differenza: dalla modalità di fuoco al peso, fino al modo in cui si ricarica o colpisce il bersaglio. Consideriamo la sparachiodi PT-6, per esempio. Quest'arma silenziosa è un capolavoro di brutalità. E grazie al sistema di arma dinamica potrete percepire l'inserimento di ogni singolo chiodo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020)approderà su console, in esclusiva per PS5, il 21 maggio 2021 e, stando agli sviluppatori, il gioco userà a pieno le feature del controllerper"un'di". Sulle pagine di PlayStation Blog, Anne Lewis, responsabile contenuti di Bethesda Softworks, ha parlato proprio delle varie feature del controller next-gen che renderanno unicosu PS5. "Il controllervi farà percepire ogni differenza: dalla modalità di fuoco al peso, fino al modo in cui si ricarica o colpisce il bersaglio. Consideriamo la sparachiodi PT-6, per esempio. Quest'arma silenziosa è un capolavoro di brutalità. Eal sistema di arma dinamica potrete percepire l'inserimento di ogni singolo chiodo ...

Eurogamer_it : Ecco come #Deathloop per #PS5 sfrutterà le feature del #DualSense. - infoitscienza : Deathloop su PS5 sfrutta pienamente il DualSense, spiega Bethesda - NerdPool_IT : Deathloop: tanti dettagli sul supporto del Dualsense di PS5 - GamingTalker : Deathloop, svelati nuovi dettagli sul supporto al DualSense per PS5 - PlayStationIT : Immergetevi in Deathloop su #PS5 con il controller DualSense! -