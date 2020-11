‘Trono over’, Aurora Tropea confessa cosa più la ferisce del comportamento di Gianni Sperti nei suoi confronti. E a proposito di Giancarlo… (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra Aurora Tropea e Gianni Sperti non scorre buon sangue. La dama e l’opinionista di Uomini e Donne sono da sempre in forte conflitto e all’interno dello studio del dating show si sono spesso scontrati anche in maniera piuttosto accesa. Dopo le ultime dichiarazioni di Gianni, che ha spiegato quale frase di Aurora lo ha ferito nel profondo, è stata lei stessa a voler dire la sua attraverso le pagine di Uomini e Donne magazine. Sperti ha ammesso di esserci rimasto male per la frase di Aurora “ma vai a mungere le vacche“, riferita ad una foto postata da Gianni su Instagram che lo ritrae mentre munge, un’immagine scattata in occasione di un progetto fotografico intitolato L’altra Sardegna. A tal proposito ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 novembre 2020) Tranon scorre buon sangue. La dama e l’opinionista di Uomini e Donne sono da sempre in forte conflitto e all’interno dello studio del dating show si sono spesso scontrati anche in maniera piuttosto accesa. Dopo le ultime dichiarazioni di, che ha spiegato quale frase dilo ha ferito nel profondo, è stata lei stessa a voler dire la sua attraverso le pagine di Uomini e Donne magazine.ha ammesso di esserci rimasto male per la frase di“ma vai a mungere le vacche“, riferita ad una foto postata dasu Instagram che lo ritrae mentre munge, un’immagine scattata in occasione di un progetto fotografico intitolato L’altra Sardegna. A tal...

