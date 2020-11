Nek ricoverato in ospedale | “Ora sto bene e questa è la cosa più importante”

Leggi su gossipblog

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nek èina seguito di un incidente avvenuto mentre si trovava nella sua casa di campagna. Il cantante si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla mano e le sue condizioni di salute sono buone. A comunicarlo è proprio Nek attraverso i suoi canali social. View this post on Instagram A post shared by Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) Per accompagnare la fotografia nella quale è immortalato sorridente su un letto di, con mano ingessata, il cantautore ha scritto un breve messaggio, spiegando che il ricovero risale a qualche giorno fa e rassicurando i fan sul stato fisico. Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi ...