Huawei FreeBuds Studio, recensione: cuffie circumaurali wireless con cancellazione attiva del rumore (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche Huawei fa il suo ingresso nel mondo delle cuffie circumaurali wireless con cancellazione attiva del rumore. Non è un settore facile, considerando gli ottimi prodotti offerti da molti competitor, e diciamo subito che il colosso cinese non entra in questo mercato con un prezzo concorrenziale. Le nuove arrivate, infatti, costano 299 euro, un prezzo più alto rispetto a molti dei modelli già presenti sul mercato. Vediamo quindi se Huawei è all’altezza delle aspettative di questo settore. Realizzazione ed ergonomia Huawei opta per un design che possiamo definire “standard”, cioè molto simile a quello delle molteplici cuffie ANC offerte oggi sul mercato. Non è un male, semplicemente non troviamo particolari caratteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Anchefa il suo ingresso nel mondo dellecondel. Non è un settore facile, considerando gli ottimi prodotti offerti da molti competitor, e diciamo subito che il colosso cinese non entra in questo mercato con un prezzo concorrenziale. Le nuove arrivate, infatti, costano 299 euro, un prezzo più alto rispetto a molti dei modelli già presenti sul mercato. Vediamo quindi seè all’altezza delle aspettative di questo settore. Realizzazione ed ergonomiaopta per un design che possiamo definire “standard”, cioè molto simile a quello delle moltepliciANC offerte oggi sul mercato. Non è un male, semplicemente non troviamo particolari caratteri ...

mygladix : Huawei Mate 40 Pro arriva nei negozi italiani! Lo smartphone 5G, che punta su comparto fotografico e la potenza del… - Notiziedi_it : Auricolari Huawei FreeBuds Pro: non solo look, c’è tanta qualità - Notiziedi_it : Auricolari Huawei FreeBuds Pro: non solo look, c’è tanta qualità - Notiziedi_it : Auricolari Huawei FreeBuds Pro: non solo look, c’è tanta qualità - CouponsSconti : ?? HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligent… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei FreeBuds Huawei FreeBuds Studio, recensione: cuffie circumaurali wireless con cancellazione attiva del rumore Il Fatto Quotidiano Migliori cuffie true wireless economiche, sotto i 100€: guida all’acquisto

Le cuffie true wireless sono presenti da diversi anni nel settore della tecnologia e sempre più aziende hanno cercato di spingere proponendo diverse ...

Black Friday Amazon: tanti sconti su smartphone ed accessori Huawei

Sono tanti gli smartphone ed accessori Huawei che quest'oggi possono essere acquistati a prezzo ridotto su Amazon.

Le cuffie true wireless sono presenti da diversi anni nel settore della tecnologia e sempre più aziende hanno cercato di spingere proponendo diverse ...Sono tanti gli smartphone ed accessori Huawei che quest'oggi possono essere acquistati a prezzo ridotto su Amazon.