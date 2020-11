Gli indifferenti torna sullo schermo con un remake che ne appiattisce la carica eversiva

Leggi su wired

(Di lunedì 23 novembre 2020) Una nebbia di parole. Così venne bocciato, all’inizio, uno dei più grandi romanzi del Novecento. Per fortuna l’aspirante scrittore ventenne Alberto Moravia non si arrese, neanche quando il successivo editore gli garantì la pubblicazione a patto che si pagasse da solo le spese dell’edizione. Cinquemila lire, tutto sommato, ben spese: il libro ebbe un successo duraturo e longevo, consacrando il suo autore nell’Olimpo degli scrittori ad oggi più stimati d’Italia. Datato 1929 ma estremamente moderno, nella forma come nel contenuto, Gliè un romanzo perfetto per il cinema, non solo per i dialoghi divinamente scritti, ma per l’abilità nel raccontare le contraddizioni umane, i conflitti generazionali, l’erotismo, l’ipocrisia e lo sfacelo inesorabile dell’alta borghesia come dell’istituzione familiare, entrambe destinate alla rovina. La trama, per chi ancora non ...