Serie C-Girone C, prove di fuga a Terni: termina 3-0 il big match del “Liberati”. Risultati e Classifica (Di domenica 22 novembre 2020) La Ternana si aggiudica il big match del "Libero Liberati".Con il triplice fischio decretato dal direttore di gara, sig. Tommaso Zamagni di Cesena, nella gara di Terni, si conclude il programma della 12a giornata del Girone C di Serie CVittoria ed allungo in Classifica per la Ternana di Cristiano Lucarelli. che archivia la pratica Teramo con un netto 3-0, contro la squadra guidata dal tecnico Massimo Paci, seconda in Classifica nel Girone C di Lega Pro, a -7 dagli umbri.Migliore attacco e miglior difesa in campionato per i rossoverdi, con 31 goal fatti e soli 6 goal subiti.LIVE Serie C-Girone C, concluse le gare delle 15.00: Bari corsaro a Caserta, alle 17.30 il big match di Terni. ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) La Ternana si aggiudica il bigdel "Libero Liberati".Con il triplice fischio decretato dal direttore di gara, sig. Tommaso Zamagni di Cesena, nella gara di, si conclude il programma della 12a giornata delC diCVittoria ed allungo inper la Ternana di Cristiano Lucarelli. che archivia la pratica Teramo con un netto 3-0, contro la squadra guidata dal tecnico Massimo Paci, seconda innelC di Lega Pro, a -7 dagli umbri.Migliore attacco e miglior difesa in campionato per i rossoverdi, con 31 goal fatti e soli 6 goal subiti.LIVEC-C, concluse le gare delle 15.00: Bari corsaro a Caserta, alle 17.30 il bigdi. ...

