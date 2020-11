Mank | David Fincher cambia discorso e parla di Jake Gyllenhaal

Leggi su youmovies

(Di domenica 22 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Siamo vicini all’uscita didiche sarà promosso da Netflix senza passare per le sale. Il regista hato anche del passato. Sul The New York Times, e come riportato da Bad Taste, il regista ha sottolineato: “si trovava, durante le riprese di Zodiac, in una posizione ben poco invidiabile. Era