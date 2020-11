Franco Morbidelli debutta nel WRC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020), grande protagonista della MotoGP di quest’anno, farà il suo debutto nel WRC. Il romano, che quest’oggi concluderà una stagione da incorniciare nella classe regina, correrà il prossimo Rally di Monza, che si disputerà dal 3 al 6 dicembre prossimi. Il “Morbido” guiderà una Hyundai i20 R5, con la quale parteciperà alla classe WRC3. “Sono elettrizzato dalla possibilità di confrontarmi in un vero appuntamento del Campionato del Mondo Rally WRC“, ha dichiarato. “Sarà un’occasione pazzesca stare in mezzo ai migliori piloti del mondo e provare a competere in un motorsport diverso dal mio. Sarà un’esperienza di sicuro divertimento, dovrò imparare in fretta tanti dettagli e non sarà banale abituarsi in pochi giorni ad avere due ruote un più. Quando Matteo Ballarin mi ha chiamato, non ci ho pensato due volte, ...