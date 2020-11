StampaTorino : Venaria, il sindaco fa rimuovere le panche da pic-nic in piazza: creano assembramenti - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Venaria Reale, al microfono di Roberto Rotondo TGR Piemonte, i parenti delle vittime #COVID19 decedute in una residenza… - vitaindiretta : Venaria Reale, al microfono di Roberto Rotondo TGR Piemonte, i parenti delle vittime #COVID19 decedute in una resid… - ObiettivoNews1 : VENARIA REALE – Il Sindaco Fabio Giulivi lancia un appello ai venariesi -

Ultime Notizie dalla rete : Venaria sindaco

TorinoToday

In vista della Giornata del 25 novembre, una campagna di comunicazione come contributo per aiutare a riflettere ..."Se non ci fosse una pandemia non ci sarebbe nulla di male, ma siamo in una situazione di emergenza. E così non può andare avanti", spiega il sindaco Fabio Giulivi che proprio questa mattina, venerdì ...